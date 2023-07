PODCAST TOUR. “Als het zo close blijft, zie ik Pogacar zelfs in Parijs nog mee sprinten voor de bonificaties”

Voor het weekend was het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar negen seconden. Tien Alpencols later is dat… tien seconden. De twee tenoren lossen elkaar voor geen meter en volgens onze analisten in de podcast worden we dinsdag tijdens de tijdrit wat wijzer. “Dan krijgen we de tijdrit van de eeuw”, zegt Dirk De Wolf samen met Niels Verdijck te gast bij host Gert Gysen in deze Café Koers.