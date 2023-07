Elise Mertens verliest dubbelspelfinale op Wimbledon, maar is beste Belgische dubbelspeelster ooit

Voor Elise Mertens (27) was het al haar derde dubbelfinale op rij op het gras van Wimbledon. In 2021 won ze met Su-Wei Hsieh en vorig jaar verloor ze met Shuai Zhang. Ook dit jaar met Storm Hunter moest ze het onderspit delven tegen de heel ervaren Taiwanese Su-Wei Hsieh en de Tsjechische Barbora Strycova, die aan haar afscheidstour bezig is. Ieder hebben ze meer dan 30 titels op hun palmares staan. “We kennen elkaar erg goed omdat we al regelmatig met of tegen elkaar speelden. Met Su-Wei had ik bijvoorbeeld Wimbledon gewonnen in 2021”, zei Elise vooraf.

In de vorige dubbelpartijen had de Hamontse nooit meer dan 3 games verloren, maar dat was nu heel andere koek. Een gelijkopgaande en hard bevochten eerste set eindigde op 7-5. In de tweede set lag de foutenlast te hoog bij Mertens en Hunter. De tegenstanders stoomden vlotjes door naar 4-1. Mertens vocht nog terug tot 5-4, maar toen ze zelf haar opslag inleveren was de titel gaan vliegen: 6-4.

Su-Wei Hsieh (links) en Barbora Strycova waren te sterk in de finale. — © REUTERS

Beste Belgische

Acht Belgen speelden ooit een dubbelfinale op een grand slam. Josane Sigart was de eerste in 1932. Kim Clijsters heeft er drie op de teller staan waarvan ze er twee won. Joran Vliegen zit ook al drie stuks. Met vijf is Mertens de allerbeste. “Dat is wist ik zelf niet, maar het is wel fijn om dat te horen. Wat Kim presteerde, is natuurlijk ongelooflijk, zeker in enkel. Dat gaat wellicht niemand nog evenaren. Ik focus op mijn eigen prestaties en probeer gewoon Elise Mertens te zijn.”

Mertens zag een deel van de voorbereiding in het water vallen door blessures. “Als topsporter heb je altijd wel last van kleine kwaaltjes. Goede verzorging meteen na de wedstrijd is belangrijk. De laatste dagen voel ik mij fit en hopelijk blijft dit zo en moet ik geen toernooien meer annuleren. Er wacht mij een druk programma in aanloop naar de US Open met slechts een week rust tussendoor.”

Partner Storm Hunter

Sinds januari is de 28-jarige Australische Storm Hunter de vaste dubbelpartner van Mertens. In Milaan wonnen ze hun eerste titel, vier keer bereikten ze al de kwartfinale en nu haalden ze de finale in Wimbledon. Een mooi rapport na enkele maanden.

“Een finale is altijd onverwacht maar ik wist wel dat we kansen hadden omdat we een sterk team zijn. We kennen elkaar heel goed en vullen elkaar steeds beter aan omdat we als team zijn gegroeid. Het verschil met enkel is groot. Daar moet je alles zelf oplossen. In dubbel ben je meer ontspannen, zeker als het goed loopt zoals in onze halve finale. We speelden bovendien voor een vol huis op centercourt in een geweldige atmosfeer. Dan is het echt wel genieten. Deze week ken ik mijn nieuwe dubbelranking. Een plaats in de top 20 blijft mijn ambitie in enkel.”

Zonder papa Mertens

Opvallend: papa Mertens zag zijn dochter nog geen enkele keer aan het werk op een grand slam. “Dat klopt. Mijn mama is wel regelmatig aanwezig, zoals nu in Wimbledon. Papa moet voor de honden en de andere dieren zorgen. Enkel op de Libema Open in ’s-Hertogenbosch is hij jaarlijks van de partij. Hij mist wel geen enkele wedstrijd, want hij bekijkt ze allemaal live op tv. Voor elke wedstrijd hebben we nog steeds telefonisch contact, die samenhorigheid is belangrijk voor mij. Dat geeft mij een goed gevoel.”

Volgende week speelt Mertens voor België de Hopman Cup in Nice, samen met David Goffin.