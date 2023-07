Tweede waterlek op Misweg Neeroeteren in week tijd

Zondag rond 19.30 uur is de waterleiding gesprongen op de Misweg in Neeroeteren. Het is al de tweede keer in een week dat er problemen zijn. De bewoners hebben tot maandagochtend sowieso geen water.

“Het water stroomde via een rioolopening en tussen de stoeptegels naar lagergelegen gebieden”, aldus de buurtbewoners. “Blijkbaar gaat het om een scheur in de ondergrond. Het al de negende keer in vier jaar tijd dat we een gesprongen waterleiding ontdekken. Vorige week sprong de waterleiding ook al. Die breuk is nog maar net gedicht. De hekken zijn nog niet van de straat gehaald, of daar is de volgende breuk al. De Watergroep heeft ons laten weten dat ze het probleem pas maandagochtend komen herstellen.” De bewoners van de Misweg hebben tot dan dus geen water.

“We kennen het probleem”, aldus schepen Edgard Stijven. “We hebben al met de Watergroep aan tafel gezeten om een oplossing te zoeken. Maandag zullen we dit probleem opnieuw bespreken.”