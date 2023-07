KWSV De Heikneuter hield een ledenfeest in de Elysee in Genk.

Normaal gezien is dit een jaarlijks gebeuren, maar door corona was dit twee jaar uitgesteld. Het was een hartelijk weerzien voor de leden, mede dankzij de goede organisatie van het bestuur. Rond 20 uur ging iedereen tevreden naar huis.