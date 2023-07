AZ Vesalius bespaart meer dan 5.600 ton CO² door energieprestatiecontract

De gegarandeerde besparingen leveren een totale CO2-besparing op van 5.615 ton CO2, gedurende de 12 jaar dat het contract loopt. Dat komt overeen met de hoeveelheid CO2 die 468 hectare bos jaarlijks omzet. Marc Jackmaert, facilitair directeur AZ Vesalius: "Dankzij een grondige energiescan kunnen we werk maken van structurele energiebesparende ingrepen. Met VEB als partner kozen we voor maximale ontzorging: we moesten geen eigen aanbesteding doen, ze werken kostenbesparend en we kunnen rekenen op hun jarenlange expertise en ervaring."Frederik Hindryckx, ceo VEB: “De samenwerking tussen AZ Vesalius en het VEB startte met een energiescan en mondt nu uit in de opmaak van een OEPC. Met ons vernieuwd model staan we klaar om nog sneller OEPC’s voor publieke diensten met hoge klimaatambities in de markt te zetten.”Equans implementeert het komende jaar een pakket aan maatregelen zoals zonnepanelen, relighting (LED) en een stookplaatsrenovatie. Ook enkele kleinere maatregelen komen aan bod, zoals het monitoren en opsporen van sluimerverbruik, regeltechnische optimalisatie en frequentiesturing van luchtgroepen en pompen.Hans Verlinde, division manager Equans: “De verduurzaming van AZ Vesalius is volledig in lijn met de kernmissie van Equans: het begeleiden van onze klanten in hun energietransitie. Als specialist op het gebied van multitechnische installaties, energie-efficiëntie en onderhoudsservices, bieden wij een uitgebreid totaalpakket aan energiebesparende maatregelen, evenals volledig technisch onderhoud gedurende een periode van 12 jaar. Op basis van onze jarenlange ervaring en expertise in de bouw en het onderhoud van ziekenhuizen zijn we in staat een optimale dienstverlening aan te bieden. Equans is trots om een steentje bij te dragen in de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het ziekenhuis.”