De coach heeft beslist: Harry Maguire moet aanvoerdersband bij Manchester United inleveren

“Hij heeft zijn redenen gegeven en hoewel ik enorm teleurgesteld ben, zal ik alles blijven geven”, verklaarde Maguire. “Sinds ik 3,5 jaar geleden deze rol kreeg is het een voorrecht geweest om aanvoerder van United te zijn en een van de momenten in mijn carrière waar ik het meest trots op ben.”

Maguire kreeg de aanvoerdersband in 2019 van toenmalige coach Ole Gunnar Solskjaer. De verdediger raakte echter onder Ten Hag zijn basisplaats kwijt. Hij speelde vorig seizoen slechts zestien competitieduels, waarvan de helft als invaller. De Portugees Bruno Fernandes was bij zijn afwezigheid aanvoerder. United werd afgelopen seizoen derde in de Premier League en won de finale van de League Cup.