Visser haalt vis binnen, maar merkt dan kaper op de kust op: “Was doodsbang”

Een visser in het Braziliaanse Tocantins heeft zich woensdag een hoedje geschrokken toen hij zijn vangst binnenhaalde. De man had de vis nog vast toen hij plots een alligator zag opduiken. “Ik voelde dat zijn ogen op mij gericht stonden”, klonk het achteraf. “Ik was doodsbang en dacht dat hij me ging aanvallen.” De visser sloeg het dier terug het water in en kon daarna verder met zijn vispartijtje, “maar ik voelde me toch niet op mijn gemak.”