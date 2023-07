Medische check-up brengt geen breuken aan het licht bij Nathan Van Hooydonck na harde smak, ploegleider Zeeman: “De mensen langs de kant snappen er echt helemaal niets van”

Voor de tweede dag op rij werd het Tourpeloton al vroeg opgeschrikt door een massale valpartij. Het grootste slachtoffer daarbij? Nathan Van Hooydonck, die na enkele scans in het ziekenhuis wel verder kan in deze Tour.

Tijdens een passage langs een Frans dorpje stond een toeschouwer ver voor de nadars en met zijn arm lang uitgestrekt om toch maar die perfecte selfie te kunnen nemen. Dat ging volledig mis: Sepp Kuss, de trouwe klimluitenant van Jonas Vingegaard en de nummer 6 in de stand, knalde langs rechts tegen de uitgestrekte arm van de man.

In zijn val nam de Amerikaan zijn ploegmaat en onze landgenoot Nathan Van Hooydonck mee. Dat zette een domino-effect in gang, want meerdere renners gingen daarna tegen de vlakte. Opnieuw leek het een heus slagveld, maar in tegenstelling tot gisteren moest de rit niet geneutraliseerd worden en kon iedereen vrij snel terug de fiets op. Ook Van Hooydonck, hoewel die met zijn achterhoofd keihard tegen het asfalt knalde en even groggy bleef liggen. Gered door zijn helm kon hij zijn tocht verderzetten.

Na afloop werd Van Hooydonck voor de nodige check-ups naar het ziekenhuis gevoerd. Daar kwamen gelukkig geen breuken aan het licht. Er wordt dan ook verwacht dat hij dinsdag aan de tijdrit zal starten. De rustdag komt sowieso niet ongelegen. (lees verder onder de tweets)

“Dit hoort bij de Tour”

Merijn Zeeman, ploegleider bij Jumbo-Visma, zag het allemaal gebeuren in de volgauto en deed zijn zeg na aankomst. “Dit hoort bij de Tour. Ik kan de ASO helemaal niets kwalijk nemen want de mensen die langs de kant staan snappen er echt helemaal niets van. Dat het zo weinig misloopt is eigenlijk een wonder. Het is gewoon absurd hoeveel mensen er op straat staan, vond Zeeman, die al blij is dat Kuss er niet gehavend uitkwam.

De Amerikaan deelt in ieder geval de mening van zijn ploegleider. “Dit is deel van de Tour. In een ideale wereld natuurlijk niet, maar het is de grootste wielerwedstrijd ter wereld en veel mensen beseffen niet wat er gaande is. Gelukkig ben ik oké. Ik heb mezelf niet bezeerd, de adrenaline loodste me doorheen de dag. Het had altijd erger kunnen aflopen.”