“Ik tel nog zes kansen en wil er absoluut voor gaan”: waarom een zoveelste tweede plek Wout van Aert mentaal niet zal kraken in deze Tour

Nog maar eens tweede, al voor de tweede keer in deze Tour, voor de 21ste keer al in de Ronde van Frankrijk en nu al de 36ste keer in zijn carrière. Wout van Aert (28) kleurde alweer een Tourrit, maar dit jaar lukt het hem maar niet om dat ook om te zetten in ritwinst. In St-Gervais Mont-Blanc was de frustratie wel minder groot dan in San Sebastian. Poels was een stuk sterker.