Blijft Wolke Janssens dan toch bij STVV? Kanaries staan dicht bij nieuw akkoord

Vreemde wending bij STVV. Zo staat Wolke Janssens nu toch dicht bij een nieuwe overeenkomst in Sint-Truiden. Zijn contract was nochtans op 30 juni afgelopen en er was tijdens het seizoen ook nooit sprake van een verlengde samenwerking. De speler had immers aangegeven dat het na zeven jaar contract bij STVV tijd was om eens andere oorden op te zoeken. Zo schermde de speler ook met interesse uit het buitenland, waaronder Polen, en wilde hij zelf graag België verlaten. STVV zelf zoekt nog versterking in de verdediging, de Japanse bazen doorbreken zo een beetje de eigen principes.

Begrip

Het Truiense bestuur was in het verleden nooit geneigd om een speler toch terug aan boord te halen, als die zelf aangaf liever niet meer voor STVV te willen spelen. Maar in het geval van Wolke Janssens wordt het als ‘anders’ beschouwd. Janssens had wat extrasportieve problemen, maar klaagde nooit. Ook tegenover de media was hij nooit negatief en bleef hij tot de laatste speeldag zijn job doen. Bovendien werd begrip getoond voor het feit dat het misschien tijd was om de vleugels te spreiden. Toch komt het zo ver niet en wordt het waarschijnlijk opnieuw STVV. De volgende dagen zal blijken of de handtekening daadwerkelijk gezet wordt. Een nieuw akkoord is alleszins nakend.

© BELGA

Janssens ontkent

Wolke Janssens zelf ontkende een verlengd verblijf de jongste dagen nog. Wellicht omdat er de laatste weken ook andere clubs in de dans sprongen. Begrijpelijk dat hij alle opties zo lang mogelijk openhoudt, ook omdat de speler de 30 lentes nadert en ook het financiële luik meer en meer een rol speelt. Toch maakt STVV zich sterk dat een nieuw akkoord niet meer veraf is.

In 2016 werd de Perenaar naar Stayen gehaald als spits. Toen kwam Janssens als 21-jarige jongeling over van Dessel Sport. Aanvallend brak Janssens nooit echt door, in 2017-2018 werd hij zelfs een seizoen uitgeleend aan Lierse. Eens terug bij STVV speelde hij op zowat alle posities, de jongste seizoenen geeft hij een grote blijk van maturiteit.

Een verlengde samenwerking is hoe dan ook een goede zaak voor Sint-Truiden. Janssens speelde enkele ijzersterke seizoenen in de verdediging, met uitschieters in de topmatchen.