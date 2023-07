’t Is gebeurd. Na tien jaar en negen dagen verliest Novak Djkovic, 36 jaar, nog eens op het centercourt van Wimbledon. Getekend: Carlos Alcaraz, 20 jaar, die hij in bijna vijf uur in een vijfsetter klopte (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4). Vier keer tennisgeschiedenis.