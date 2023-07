VIDEO. De netpaal moet het bekopen: Novak Djokovic slaat racket gefrustreerd aan flarden na serviceverlies in Wimbledon-finale

De beelden:

Djokovic haalt loftrompet boven voor Alcaraz: “Wat een kwaliteit”

“Wat een kwaliteit... Ongelooflijk, ongelooflijk”, richtte de 36-jarige Serviër zich tot Alcaraz. “Op gravel of op hardcourt wist ik wel dat ik het moeilijk tegen je zou krijgen, maar op het gras had ik dit eerlijk gezegd niet verwacht. Het is niet gemakkelijk om te verliezen als je zo dicht bij het einde bent, maar ik moet erkennen dat ik vandaag heb verloren van een betere speler”, voegde de Serviër eraan toe tijdens zijn speech.

Voor Djokovic blijft het voorlopig bij zeven Wimbledontitels, één minder dan recordhouder Roger Federer. De Serviër miste ook de kans om zijn record van 23 grandslamzeges verder aan te scherpen.

