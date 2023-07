Hannelore Daniëls moest geen seconde nadenken toen ze naar de tennisschool in Wilrijk kon. — © Sven Dillen

Treedt Hannelore Daniëls in de voetsporen van illustere voorgangers als Kim Clijsters, Elise Mertens en Yanina Wyckmayer? De eerste stap is gezet, want vanaf eind augustus trekt de Peerse uit Grote-Brogel naar de tennistopsportschool van Wilrijk.