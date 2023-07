De familie Opdekamp organiseert met vrienden wellicht het grootste familiefeest van het jaar, en dat in Meeswijk. “We doen alles zelf”, zeggen de Opdekamps. — © Sven Dillen

Maasmechelen

Het begon na corona, als een familiefeestje in de tuin van het geslacht Opdekamp in Maasmechelen. Maar goede feestjes worden snel groot. ODK-Fest, zoals het werd genoemd, is intussen een echt festival geworden, en – zoals dat gaat – helemaal uitverkocht.