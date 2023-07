“Slechts een paar honderden Wagner-huurlingen in Wit-Rusland”, aldus Oekraïne

Het was zo afgesproken met Vladimir Poetin. Na zijn mislukte opstand tegen de Russische president en zijn regering zou Wagner-baas Jevgeni Prigozjin naar Wit-Rusland trekken. Zijn huurlingen kregen de keuze: ofwel zouden ze hun (in ongenade gevallen) bevelhebber volgen, ofwel konden ze zich aansluiten bij het echte Russische leger.

Hoewel hij zich intussen al terug in Rusland zou bevinden - al werd hij al een tijdje niet meer in het openbaar gezien - trok Prigozjin ook daadwerkelijk naar Minsk. Dat nieuws werd bevestigd door de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko, die ook nog eens tal van kampen liet optrekken om de mogelijke komst van tienduizenden strijders op te vangen.

Zo’n vaart lijkt het echter niet te lopen. Volgens de Oekraïense regering zijn er in een maand tijd nog maar “een paar honderd” Wagner-huurlingen naar Wit-Rusland verkast. “Er zijn een paar groepen huurlingen aangekomen op Wit-Russisch grondgebied, maar we hebben het hier niet over de grote massa”, aldus Andrii Demchenko, de woordvoerder van de Oekraïense grenswachten. “Hooguit over een paar honderd man.”

Donderdag verklaarde het Amerikaanse Pentagon nog dat de meerderheid van de Wagner-troepen zich nog steeds in het door Rusland bezette deel van Oekraïne bevond. “Maar in feite maken ze niet langer deel uit van de oorlog, ze vormen niet langer een significante gevechtsmachine”. Het Russische ministerie van Defensie counterde die beweringen met de melding dat Wagner “duizenden tonnen aan wapens” aan het Russische leger overgedragen zou hebben.

Kiev had aanvankelijk gehoopt dat de onrust over Wagner Rusland zou afleiden, maar moest wel toegeven dat het voorlopig niet had geleid tot grote Oekraïense winsten op het slagveld. “Al merken we wel dat er steeds meer verwarring en wanorde in de Russische strijdmacht heerst”, aldus een bron van de inlichtingendienst.

Het is al een tijdje geleden dat de - in ongenade gevallen - Wagner-baas Jevgeni Prigozjin nog eens in het openbaar werd gezien. — © AP

De Russische president Vladimir Poetin ging donderdag nog een stapje verder. In een interview met de krant Kommersant vertelde hij dat “Wagner niet bestaat”. Een privaat huurlingenleger zou namelijk verboden zijn in Rusland. Al gaf Poetin ook wel meteen toe dat hij na de muiterij Prigozjin en enkele andere Wagner-commandanten in het Kremlin had ontmoet. Hij had toen geprobeerd om Prigozjin af te zetten en Andrej Troshev te installeren als nieuwe Wagner-baas. Een poging die, zo gaf Poetin zelf toe, mislukt was.

“Vooruitgang in Bachmoet”

Ondertussen gaan de gevechten in Oekraïne door. Volgens de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maliar boekten de troepen zondag vooruitgang in de buurt van de stad Bachmoet. In de buurt van de stad Koepjansk lijken de Russen dan weer de bovenhand te halen. “Daar bevinden we ons in een defensieve positie. Er wordt hevig gevochten en de posities veranderen meerdere keren per dag”, aldus Maliar.

Vorige maand startte Oekraïne met zijn langverwachte tegenoffensief nadat het westerse wapens had opgeslagen en zijn offensieve troepen had versterkt. Kiev geeft echter toe dat het tegenoffensief traag gaat.