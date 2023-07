Het bewijs dat de finale tussen Alcaraz en Djokovic een thriller was? Een ellenlange game die… 26 (!) minuten duurde

Nadat Alcaraz in de tweede set orde op zaken had gesteld, moest misschien wel hét moment van de finale nog komen. Bij een 3-1-voorsprong in de derde set haalde de Spanjaard in het vijfde game alles uit de kast om een tweede maal door de opslag van Djokovic te gaan. Na 13 deuces en in totaal 32 winners langs beide kanten slaagde Alcaraz na goed 26 minuten en 56 seconden ook in dat opzet.

De beelden:

(lees verder onder de tweets)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Carlos Alcaraz glundert na tweede Grand Slam: “Fier op mezelf”

“Het is een droom die uitkomt. Het is onbeschrijflijk om hier te kunnen winnen”, glunderde de 20-jarige Alcaraz met de trofee in de hand.

“Maar zelfs als ik had verloren, zou ik nog tevreden zijn geweest. Ik ben trots dat ik de finale tegen een legende als Djokovic heb mogen spelen”, klonk het verder.

Op de ATP-ranglijst behoudt Alcaraz dankzij de zege zijn leidersplaats. De jonge Spanjaard veroverde de nummer één-positie vorig jaar na eindwinst op de US Open. “Ik had niet verwacht dat ik hier zo snel zou staan in mijn loopbaan. Ik ben best fier op mezelf, maar ook op mijn team en al het werk dat we samen hebben geleverd.”

De jonge Spanjaard nam voor de derde keer deel aan het toernooi in de All England Club. Na een snelle exit bij zijn debuut in 2021 (tweede ronde) haalde hij vorig jaar de vierde ronde. Het nummer 1 van de wereld heeft nu twaalf toernooizeges op zijn erelijst. De helft daarvan behaalde hij dit seizoen.

© EPA-EFE