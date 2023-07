Geen achtste eindzege voor Novak Djokovic: Carlos Alcaraz roept de Serviër in een weergaloze finale een halt toe op Wimbledon

De derde ontmoeting tussen het huidige nummer 1 en 2 van de wereld gold als dé ultieme apotheose van Wimbledon. Voor de 20-jarige Alcaraz was het nog maar zijn eerste grandslamfinale op het gras in Londen, Djokovic was (opnieuw) op recordjacht en ging voor zijn achtste eindwinst op Wimbledon. Dat zou meteen ook zijn 24ste Grand Slam opleveren.

Dat het een duel op het scherpst van de snee zou worden, wist menig tennisliefhebber al van tijdens de halve finale op Roland Garros begin juni. Toen kwam een titanenstrijd al vroeg in de derde set ten einde na krampen bij het jonge Spaanse veulen, die de partij nog wel uitspeelde.

Het leek wel alsof die teloorgang nog in het hoofd van Alcaraz spookte, want het liep voor geen meter. Djokovic behield zijn service en nam de beurten van zijn 16-jarige tegenstrever vakkundig af. Pas bij 0-5 kon Alcaraz voor het eerst zijn opslag houden, maar de set was uiteraard verloren. Djokovic zette meteen de toon in Londen.

Maar Alcaraz tapte spreekwoordelijk uit een ander vaatje in de tweede set. Nu lukte het hem wél om meteen zijn opslag te houden. Het gaf de Spanjaard het nodige vertrouwen om vervolgens met een break uit te pakken: 2-0. Zou de aanwezigheid van Brad Pitt er voor iets tussen gezeten hebben? Wie weet.

Eenzelfde scoreverloop als in set 1 zouden we wel niet voorgeschoteld krijgen. Djokovic verijdelde de opmars van Alcaraz en sloeg terug tot een gelijke stand. Eentje die uiteindelijk tot een tiebreak zou leiden. Daarin nam de Spanjaard met 8-6 het voordeel. Niet naar de gewoonte van Djokovic, hij had al het hele toernooi én Roland Garros inclusief geen tiebreak meer verloren, maar uitgerekend nu ging het mis. Alles weer te herdoen op Centre Court.

Alcaraz had zijn draai gevonden en dat had Djokovic geweten. Hij zag zijn service ook nu weer direct verloren gaan. Bij 3-1 kwam er dan een nieuwe kans om te breken. Spoiler: het vijfde game was er niet eentje voor hartlijders. Pas na 26 minuten trok Alcaraz een nieuwe break naar zich toe. Djoko liet begaan waardoor een 2-1-voorsprong op de tabellen verscheen.

Maar om het in de stijl van Tourritwinnaar Wout Poels te zeggen: Novak is ‘no pannenkoek’. De Serviër bewees dat door een vijfde set te forceren dankzij twee breaks. Om u er nog eens aan te herinneren: Djokovic was al 10 (!) jaar ongeslagen op Wimbledon.

Maar, jawel, u voelt het al komen, het record dat ene Roger Federer ooit vestigde met acht eindzeges op Wimbledon werd uiteindelijk niet geëvenaard. Alcaraz toonde zich de betere en haalde zijn tweede grandslamtitel binnen na een heerlijke strijd tussen het nummer één en twee van de ATP-ranking.

© AP

© EPA-EFE