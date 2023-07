Drie van de vier veerponten out: honderden toeristen moeten via andere weg Maas over (mmd). — © Het Belang van Limburg

DILSEN-STOKKEM/MAASMECHELEN

Drie van de vier veerponten over de Maas hebben zondag tenminste enkele uren uitgelegen. Twee door een technisch defect, het derde door een lage waterstand. Enkel het pont in Ophoven voer de hele dag. Honderden vooral fietstoeristen moesten via de maasbrug in Maaseik de grens over steken.