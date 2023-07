Container geladen met inboedel schiet in brand in Vroenhoven. — © ToPa

Riemst

Op de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven is zondagavond een container gevuld met de inboedel van een woning uitgebrand. De brandweer van Lanaken kwam ter plaatse om het vuur de blussen. Hoe de brand ontstond, is onduidelijk. De inhoud van de container is quasi volledig vernield.