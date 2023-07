Ook zonder deelname was de geblesseerde Rani Rosius een opmerkelijke verschijning op De Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder. De Genkse moedigde haar Belgian Rockets-collega’s op de 100m luid aan, hielp een jarige AVT-Heusden-voorzitter Marcel Schepers in de bloemetjes zetten en was een druk gesolliciteerd persoon voor selfies en handtekeningen van fans.