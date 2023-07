Gele trui Vingegaard houdt aanjager Pogacar op 10 seconden: “Het was een gelijkspel vandaag”

De Deense gele trui Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en de Sloveense eerste achtervolger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) gaven elkaar geen duimbreed toe aan de meet, op zo’n zes minuten van Poels, waardoor de kloof op tien seconden blijft in het algemeen klassement.

“Het was een gelijkspel vandaag. Niemand is erin geslaagd om tijd terug te nemen”, analyseerde Vingegaard achteraf. “Het was een mooie dag, maar lastig met de zware val waarbij drie ploegmaats tegen de grond smakten.”

“Ik ga me nu concentreren op wat ik moet doen en mijn best doen om zo snel mogelijk te rijden”, blikte de Scandinaviër vooruit op de tijdrit van dinsdag, daags na de tweede rustdag. “Ik ga veel rust nemen en tijd doorbrengen met mijn familie, die op bezoek komt.”