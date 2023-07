Lommel SK vertrekt op stage naar Oostenrijk met twee nederlagen

In het eerste duel was het Nederlandse Roda JC met 3-1 te sterk. Het Lommelse doelpunt kwam op naam van Théo Pierrot. In het tweede duel kende Alemannia Aachen geen enkele moeite met het elftal van Steve Bould. De latere winnaar van het toernooi versloeg Lommel SK met 4-0, waarin Zalan Vancsa nog het terrein moest verlaten met een rode kaart. Kolbeinn Thordarson ontbrak in het Tivoli-stafdion in Aken. De IJslandse middenvelder zinspeelt op een vertrek later deze zomer. Alonso Martinez geniet nog van vakantie in Costa Rica, maar de kans wordt met de dag kleiner dat de flankspeler terugkeert.Stage naar OostenrijkOp inkomend gebied blijft het voorlopig wachten tot het internationale papierwerk is afgerond. Er ligt volgens Zuid-Amerikaanse media een contract voor Jhon Banguera (19) klaar tot de zomer van 2027. De centrale verdediger wordt spoedig in België verwacht. Ook de Mexicaanse aanvaller Hugo Weckmann (19) stapt eerstdaags op een vliegtuig. Maandag vertrekt Lommel SK één week op stage naar het Oostenrijkse Salzburg. Donderdag wordt er geoefend tegen het Duitse Borussia Dortmund II. (svc)