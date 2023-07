Jago Geerts schrijft GP van Tsjechië op zijn naam en verovert derde plaats in klassement MX2

Jago Geerts (Yamaha) heeft zondag de Grote Prijs motorcross van Tsjechië in de MX2 achter zijn naam geschreven. Het is voor de 23-jarige Geerts de vijfde zege van het seizoen. De Duitser Simon Längenfelder (GasGas) eindigde als tweede, de Nederlander Kay de Wolf (Husqvarna) was derde.

Nadat Geerts in de voormiddag eerste werd in de eerste reeks in de MX2 eindigde hij in de tweede reeks op het circuit in Loket, waar de twaalfde manche in het WK plaatsvindt, op de derde plaats. Hij werd voorafgegaan door de Italiaan Andrea Adamo (KTM), de leider in het wereldkampioenschap, en de Duitser Längenfelder.

Sacho Coenen (KTM) eindigde met een vijfde plaats in de eerste reeks en een zevende plaats in de tweede reeks op de zevende plek. Daarmee deed hij een plek beter dan zijn tweelingbroer Lucas (Husqvarna), die tweemaal achtste werd. Liam Everts (KTM) werd 11e, na een zesde en zeventiende plek in de reeksen.

In de stand van het wereldkampioenschap schuift Geerts op naar de derde plek. Hij telt nu 491 punten. Dat zijn er 40 minder dan leider Adamo en vijf minder dan De Wolf. Liam Everts is met 447 punten goed voor de vijfde plek. Broers Lucas en Sacha Coenen staan met respectievelijk 372 en 142 punten op de achtste en vijftiende plek.

Volgend weekend vindt in Lommel de dertiende manche van het wereldkampioenschap plaats.