Beroering in Bilzen over nieuw clubhuis van motorbende. — © TV Limburg

Bilzen

Bilzens burgemeester Bruno Steegen wil koste wat kost vermijden dat een pand in de Molenstraat in Schoonbeek een nieuw clubhuis wordt van motorclub Kanun MC. Hij voert daarvoor controles door de politie op. In de buurt blijft de ongerustheid groot dat er toch bikers opduiken.