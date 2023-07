Broer van zanger Ronan Keating overleden na auto-ongeluk

Ciarán Keating, een vijftiger, was zaterdagmiddag betrokken bij een aanrijding tussen twee auto’s nabij het Ierse Swinford. Hij zou op dat moment onderweg geweest naar een wedstrijd van zijn zoon, Cork City-voetballer Ruairi (28). Zijn vrouw zat als passagier in de auto en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is momenteel geen duidelijkheid.