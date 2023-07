Tiener vastgehouden op luchthaven omdat zijn vader ingenieuze manier gevonden had om goedkoper te reizen

Logan Parson en zijn vader Hunter waren samen naar Gainesville, Florida, getrokken voor een vakantie. Terugvliegen zouden ze apart doen. En daar haalde Hunter zijn stunt uit: hij had zijn tienerzoon een ticket gekocht naar New York City, goed wetende dat hij eigenlijk in zijn thuisstad Charlotte moest zijn. Maar Charlotte is een tussenstop op weg naar de metropool, en een ticket met tussenstops kost minder geld dan een rechtstreekse vlucht. Dus zou Logan in Charlotte van het vliegtuig stappen, hopend dat niemand zijn bedrog zou opmerken.

Skiplagging, noemen ze in het Engels waaraan Logan en Hunter zich probeerden te bezondigen. Helaas voor de minderjarige Logan liep hij nog voor zijn vertrek tegen de lamp. Zijn rijbewijs gaf weg dat hij eigenlijk in Charlotte moest zijn, dus mocht hij het vliegtuig niet op. De politie nam hem mee naar een verhoorruimte, waar hij enige tijd uitgevraagd werd over het bedrog. Vader Hunter werd opgebeld en werd de les gespeld door de agenten. Het ticket werd geannuleerd, en hij werd verplicht een duurder rechtstreeks ticket te kopen voor zijn zoon. “Het was de eerste keer dat mijn zoon vloog. Als ik wist dat dit zou gebeuren, had ik het nooit gedaan”, zegt hij aan Queen City News.

“Een ticket kopen zonder de intentie te hebben om alle vluchten te doen en dus goedkoper te vliegen, is een overtreding van onze voorwaarden”, klinkt het in een statement van American Airlines. Verder gevolg werd er niet aan gegeven.