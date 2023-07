Wout van Aert ziet “dat er niet meer inzat” na nieuwe ereplaats in de Tour: “Ik wilde niet opgeven en dat heb ik ook niet gedaan”

Andermaal geen etappezege voor Wout van Aert in deze Tour. In een opnieuw zware Alpenrit moest hij enkel zijn voornaamgenoot Wout Poels voor zich dulden. “Hij was veel te snel”, klonk het bij Van Aert.

“Ik ben eigenlijk wel heel blij”, opende een allesbehalve terneergeslagen Van Aert voor de camera’s van Sporza. “Er zat ook niet meer in. Er zijn ook nog anderen die 20 kg minder wegen en toch nog achter ons bleven”, doelde Van Aert op het gewichtsverschil tussen hem en Poels.

“Ik heb er wel in geloofd maar op de laatste klim spreken de benen en ik denk dat ik het tot dan eigenlijk goed heb aangepakt. Ik heb de kansen gegrepen om met voorsprong aan slotklim te beginnen, alleen was er eentje een heel stuk beter. Poels was veel te snel. Bovendien was het een dusdanig lange slotklim waarin ik wist dat ik mezelf niet mocht opblazen. Ik heb ervoor gekozen om nadien mijn eigen tempo te rijden. Ik was aan het hopen dat ik bij het begin van de slotklim de sterkste was maar toen bleek dat hij wegreed, dan wilde ik niet opgeven en dat heb ik ook niet gedaan. Vandaag kon je wel zien dat ik de moraal nog heb. Ik heb er nog nooit last van gehad om de moed niet laat zakken”, toonde Van Aert zich nog steeds strijdvaardig.

Tiesj Benoot: “Wout is op zijn waarde geklopt”

Ploegmaat Tiesj Benoot zat in met Van Aert. “Het is spijtig hè. Maar ik denk dat Wout op zijn waarde geklopt is. In een groep van 35 is het wel straf dat hij tweede wordt, zeker met zijn gewichtsklasse”, weet Benoot, die als 31e binnenkwam.

Verder was het wel een goede dag voor Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard had een antwoord in huis op de aanval van Pogacar, de twee kemphanen kwamen broederlijk naast elkaar over de meet. “Mentaal is dit voor ons als ploeg en voor Jonas een opsteker”, zei Benoot erover. “Ik voelde me goed. Bij de slotklim hing ik er nog aan, het is al even geleden dat ik me nog zo goed gevoeld heb. Nu twee rustigere dagen voor mij. Woensdag zal een ritje worden dat ik qua moeilijkheidsgraad nog niet gedaan heb.”