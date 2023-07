Nieuwe theorie over catastrofe met Titan-duikboot

Stockton Rush, de CEO van Titan-moederbedrijf OceanGate, was een innovator. Een ambitieuze innovator. Door af te stappen van het ‘standaardmodel’ van diepzeeduikboten gaf hij de Titan een uniek ontwerp dat in zijn ogen dé nieuwe industriestandaard zou worden. Dat zijn aanpassingen tegelijk ook kostenbesparend werkten en de expedities naar het wrak van de Titanic dus winstgevender maakten, was mooi meegenomen.

Maar het zijn die besparingen die hem en vier andere inzittenden midden vorige maand mogelijk het leven hebben gekost, zo suggereren technische experts nu in een artikel in de Amerikaanse krant The New York times.

Om hun argumenten kracht bij te zetten vergelijken de experts de Titan met de Alvin, een onderzoeksonderzeeër van de Amerikaanse overheid die al sinds 1973 meer dan 4.500 veilige diepzeeduiken heeft afgewerkt. Wat blijkt: beide duikboten vertonen best wat ontwerp- en protocolverschillen.

Zo werd de Alvin bijvoorbeeld ontworpen als een bol met volledig titanium romp en beschikte de Titan over een ruimere, cilindervormige cabine die ook nog eens gemaakt was door het veel lichtere koolstofvezel. Zaken waarvoor Rush aanvankelijk nog geprezen werd.

Problematischer, aldus de experts, was de manier waarop de Titan naar de duiklocatie werd gebracht. “Terwijl de Alvin gewoon vanop het dek van het moederschip werd getransporteerd, werd de Titan op een klein duikplatform over de ruige wateren van de Noord-Atlantische Oceaan gesleept”, zo luidt het. “Daardoor raakte de duikboot mogelijk al beschadigd nog voor er onder water gegaan werd.”

Vijf doden

De Titan begon zondagochtend 18 juni aan een nieuwe afdaling richting het wrak van de Titanic, bijna 4.000 meter onder water. Even later verloor het moederschip echter alle communicatie met de duikboot, waarna een dagenlange en internationaal gevolgde zoekactie op poten werd gezet. Enkele dagen later zou blijken dat de Titan geïmplodeerd was en dat de vijf inzittenden om het leven waren gekomen. De slachtoffers waren Rush (61) zelf, de Britse avonturier Hamish Harding (58), de Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood (48) en zijn zoon Suleman (19) en de Franse kapitein Paul-Henry Nargeolet (77).