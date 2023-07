Toffe Week voor kinderen en jongeren in De Bammerd

Maandag staat er van 9.30 uur tot 12.30 uur een opdrachtenspel op het programma voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Dinsdagvoormiddag kunnen kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar racen op een virtueel autoparcours en deelnemen aan een lasergame. Dinsdagnamiddag (13.30 uur tot 16.30 uur) kunnen jongeren van 13 tot 18 jaar workshops volgen rond make-up en verzorging. “En woensdag leren we kinderen van 2,5 tot 14 jaar slijm maken”, zegt Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “Slijm maken is niet alleen leuk, maar het is ook een ideale manier om te ontspannen. Donderdagvoormiddag leert een echte ballonplooier kinderen van 6 tot 12 jaar allerlei figuren maken. Donderdagnamiddag sluiten we deze Toffe Week af met de film Toy Story voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar. Net zoals in een echte bioscoop voorzien we voor hen chips, popcorn en een drankje tijdens de pauze.” (frmi)