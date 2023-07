Wéér net niet: Wout van Aert botst op sterke Wout Poels en moet vrede nemen met tweede plaats in Tour

Geel: Jonas Vingegaard (Den)

Groen: Jasper Philipsen

Bolletjes: Giulio Ciccone (Ita)

Wit: Tadej Pogacar (Slo)

Hoe kwam de zege tot stand?

Voor Nederland was het de eerste ritzege in deze Tour. Voor Bahrain Victorious na Pello Bilbao in Issoire was het de tweede zege die opgedragen werd aan de verongelukte Gino Mäder. Zonde voor Wout van Aert, maar die andere Wout is nu eenmaal een net iets betere én lichtere klimmer.

Poels pakte uit met een raid van 10,5 km. Voor de in Monaco wonende Nederlands-Limburger was het na winst op de Angliru in de Ronde van Spanje 2011 zijn tweede zege in een grote ronde.

Poels kwam uit een kopgroep van een kleine veertig renners die het merendeel van de rit voorop reed, met goedkeuring van Vingegaard en Pogacar. Hoewel het vanaf startpunt Les Gets meteen beestig snel ging. Danig dat heel snel het peloton in twee delen uiteen viel, maar Felix Gall werd heel snel teruggebracht door heel AG2R-Citroën.

De eerste serieuze uitval kwam met Powless, Van der Poel en o.a. Jasper Stuyven, maar hij was eerder mee als waakhond van Giulio Ciccone een ooge heeft op de bolletjestrui. Na 26 km werden de negen onder impuls van Cofidis teruggehaald.

Het bleek allemaal voorspel tot Julian Alaphilippe na een kleine veertig kilometer met Alexey Lutsenko voorin wegsloop. Daarachter ontstond een groep van 34 steengoede coureurs met slechts twee Belgen: Wout van Aert en Dylan Teuns. De enige afwezige ploeg was Lotto-Dstny.

Het eerste grote wapenfeit van de dag was evenwel niet de snelle start (46,2 km het eerste uur) of de samenstelling van de kopgroep, maar wel de megacrash na 52 km in Aviernoz, richting Disonche. Daar werd Sepp Kuss door een te enthousiaste toeschouwer met gsm uit evenwicht gebracht, viel snoeihard tegen de grond en nam naast Nathan Van Hooydonck nog een tiental andere renners mee. Als bij wonder ontsnapte geletruidrager Jonas Vingegaard aan de ‘strike’. Meteen kreeg de kopgroep het licht op groen, want Dylan van Baarle minderde in het peloton vaart.

© REUTERS

Alexey Lutsenko kwam als eerste over de top van de Forclaz (eerste categorie) vóór Julian Alaphilippe en bij de achtervolgers won Giulio Ciccone de strijd van Neilson Powless. Het peloton kwam daar door op 8’25.

Op 86 km van het einde lieten Julian Alaphilippe en Alexey Lutsenko zich inlopen zodat we 38 renners voorin hadden. Daarbij was Guillaume Martin als twaalfde - met een achterstand van 16’50” op Vingegaard - de bestgeplaatste renner in de rangschikking.

© EPA-EFE

Jumbo-Visma reed ondertussen opnieuw met vijf man vooraan het peloton. Het was Christophe Laporte die de jacht opende, maar al snel werd duidelijk dat de kaart Wout van Aert zou getrokken worden.

Op 79 km van de finish was de achterstand nog acht minuten. Voorin speelden we wel Nans Peters kwijt. Israel-Premier Tech (Teuns, Houle, Neilands, Woods) en EF Education-EasyPost (Cort, Amador, Powless en Uran) hadden elk vier renners in de vlucht.

De Col de la Croix Fry zorgde voor uitdunning van de kopgoep: net zoals Nils Politt aan de basis lag van de grote vlucht, zorgde diens ploegmaat Marco Haller (op 75 km) van de streep voor de volgende versplintering in de kopgroep. Giulio Ciccone kwam er als eerste boven vóór Wout van Aert en Rigoberto Uran. Het peloton, gemend door Dylan van Baarle, passeerde de top 6’10” later.

Op de flanken van de Col des Aravis versnelde voorin dan Marc Soler van UAE Team Emirates. De Spanjaard kwam als eerste door, op korte afstand gevolgd door Wout van Aert met in zijn wiel Wout Poels en daarachter Krists Neilands. In de afzink (op 43 km) van de Aravis kwamen de vier bijeen. We verloren dan de Letlander Neilands die een stuurfout maakte bij de aanname van een drinkbus van de ‘Moto Fraîcheur’.

© BELGA

Het trio probeerde met een maximale voorsprong te beginnen aan de tweetrapsraket Côte des Amerands-Le Bettex. Daarachter zaten veertien renners: Guillaume Martin, Thibaut Pinot, Giulio Ciccone, Rigoberto Uran, Mikel Landa, Patrick Konrad, Mattias Skjelmose, Alex Aranburu, Hugo Houle, Dylan Teuns, Lawson Craddock, Warren Barguil, Simon Guglielmi en Mathieu Burgaudeau.

Van Aert peerde door richtin vallei, danig hard zelfs dat Marc Soler voorin de rol moest lossen. Het ‘BeNe-duo’ Van Aert-Poels begon met een voorspring van 1’32” aan de venijnige Cote des Amerands.

Aan de voet van de voorlaatste col demarreerde Wout Poels dan als een bliksemschicht weg op de steile percentages. Daar moest Van Aert begrijpelijkerwijze passen.

© REUTERS

Wat deden de Belgen?

Wout van Aert was nogmaals dé Belg van de dag. De Herentalsenaar stak zijn hand alweer uit naar een tiende Tourritzege in zijn carrière, maar het werd opnieuw een tweede plaats. Na San Sebastian op de eerste Tourzondag de tweede al van deze editie.

Met Dylan Teuns zat er een andere Belg in de omvangrijke kopgroep. De Limburger van Israel-Premier Tech werd elfde.

Verder was er Nathan Van Hooydonck die in die megacrash lang bleef liggen en goed geraakt was, maar toch de finish haalde. De tweede rustdag komt voor de man uit de Noorderkempen net op tijd.

Jasper Philipsen haalde dan weer op Le Bettex zijn twaalfde groene trui van deze Tour op. In de slotweek krijgt hij nog maximaal drie kansen op een ritzege. De ‘Vlam van Ham’ plaatste onmiddellijk na de officiële start een versnelling à la Campenaerts, maar dat was gewoon voor de fun.

Oliver Naesen had het eerste uur zijn handen vol met kopman Felix Gall die niet alleen onmiddellijk in het tweede gedeelte van het peloton zat, maar ook nog lek reed. Net op het ogenblik dat voorin de koers volop woedde om de aanval van de dag op te zetten.

En dan was er natuurlijk Wout van Aert die nog maar eens een sleutelrol speelde in het gehavende raderwerk van Jumbo-Visma.

© BELGA

Wat deden de favorieten?

De klim naar Le Bettex leverde niet het spektakel dat iedereen verwachtte. Pogacar probeerde wel nog even maar Vingegaard plooide niet en uiteindelijk reden ze zij aan zij over de streep.

Adam Yates daarentegen deed een zaakje want als vierde in de stand nadert hij op 19 seconden van Carlos Rodriguez. Bij UAE Team Emirates proberen ze dus duidelijk met twee man het podium van de Champs-Elysées van zondag te bevolken.

Jay Hindley verloor in de derde opeeenvolgende bergrit opnieuw een plaatsje en staat nu vijfde.

David Gaudu stijgt dan weer van tien naar negen, hoewel hij al op de Col de la Croix Fry in de problemen kwam. Hij steeg omdat de Oostenrijker Felix Gall de weerslag kreeg van de zaterdagrit en twee plaatsen zakte in de stand.

© AP

Verder nog iets dat je moet weten?

* Daniel Felipe Martinez kwam in Les Gets niet meer opdagen. Er werd bij de Colombiaan een hersenschudding vastgesteld, een gevolg van de megacrash van zaterdagmiddag. Hij is na de Brit Ben Turner – die niet finishte in rit dertien – de tweede uitvaller bij Ineos-Grenadiers.

* We startten de laatste dag voor de tweede rustdag met 157 renners.

* Neilson Powless begon de etappe in Les Gets opnieuw in de bolletjestrui, maar dat kwam omdat leider Jonas Vingegaard geen twee truien kon dragen. Ze hadden allebei 54 punten, maar omdat de Deen eerste was op een col buiten categorie, was hij na de zaterdagrit de leider. Powless verloor onderweg het gevecht van Giulio Ciccone die nu hetzelfde aantal punten heeft, maar als eerste bovenkwam onderweg en dus recht heeft op de ‘bollen’.

* Torsten Traeen is vandaag 28 jaar. Vijfvoudige ex-Tourwinnaar Miguel Indurain viert zijn 59ste verjaardag. Ex-Tourspurter André Greipel zijn 41ste geboortedag.