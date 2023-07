Herk-de-Stad

Politie LRH is een onderzoek gestart naar een diefstal in Herk-de-Stad. Een man had afgelopen weekend via een datingsite een escorte geregeld. Met een smoes wist de vrouw de autosleutels te pakken en weg te rijden met de auto van haar klant. Het voertuig en de escorte waren zondag in de late namiddag nog steeds niet gevonden.