Jago Geerts heeft - net als vorig jaar - de Grote Prijs van Tsjechië op zijn naam geschreven in de MX2. De Balenaar schuift zo ook zeven puntjes dichter bij WK-leider Adamo. Liam Everts (elfde) was vooral blij dat hij heelhuids naar België kon terugkeren na een zware val in de eerste reeks.