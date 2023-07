Als drijvendde kracht achter heemkundige kring Limes Tamera schreef Leo Mees een boek over de geschiedenis van het brouwen in Diest. — © LW

Diest

In Diest is donderdagavond Leo Mees overleden. Hij leidde jarenlang het brandweerkorps van Diest, dat toen ook verantwoordelijk was voor onder meer Halen en Geetbets. Bovendien stond hij aan de wieg van de plaatselijke Voedselbank en de heemkundige kring Limes Tamera.