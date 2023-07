Lucinda Brand schrijft eindklassement Baloise Ladies Tour op palmares, Servische kampioene Eric wint slotrit

Jelena Eric (Movistar) heeft zondag de slotetappe van de Baloise Ladies Tour, met start en aankomst na 121,1 kilometer in Deinze, op haar naam gebracht. De 27-jarige Servische kampioene haalde het na een sprint met haar metgezellen, de Nederlandse Femke de Vries (GT Krush) en de Italiaanse Alice Maria Arzuffi (Ceratizit). De 34-jarige Nederlandse Lucinda Brand (Lidl-Trek) werd vierde en is de eindlaureate van deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers.

Grote afwezige in deze afsluitende rit was Charlotte Kool. De renster van DSM-firmenich werd ziek in de nacht van zaterdag op zondag en nam met de Tour de France Femmes in het vooruitzicht geen enkel risico. Net na de start volgde de ene uitval de andere op. Heel actief toonde de renster in het gele shirt, als leidster van het rushesklassement, Sofie van Rooijen zich. Zij sprintte ook naar de drie rushpunten, na 34 kilometer koers, en hield Aniek van Alphen met Alice Maria Arzuffi achter haar. Deze drie rensters trokken door, samen met Jelena Eric en Femke de Vries.

Het vijftal sprokkelde snel een voorgift van 1:30 op het peloton waarin vooral Lisa Klein er de vaart probeerde in te houden. Met nog drie plaatselijke ronden, van elk 17,3 kilometer, voor de boeg telden de vijf vroege vluchtsters nog 45 seconden voorsprong op de grote groep waarin het tempo stelselmatig werd opgetrokken. Van Rooijen, Van Alphen, Arzuffi, Eric en De Vries sneden de laatste ronde aan met een voorgift van 40 seconden op de grote groep waarin de rensters van Jumbo-Visma en Fenix-Deceuninck de voorwacht hadden ingenomen. Met nog 5 kilometer voor de boeg, terwijl het begon te regenen, moest voorin Sofie van Rooijen eraf.

In het peloton was de coherentie plots even zoek en draaide het uit op een sprint met vier. Aniek van Alphen ging van ver aan maar werd geremonteerd. Daarop haalde Jelena Eric het nipt voor Femke de Vries en Alice Maria Arzuffi. Lucinda Brand was de eerste van het peloton dat in de slotmeters nog net op de nek viel van de vroege vluchters. Brand volgt haar landgenote Ellen van Dijk op als eindlaureate van de Baloise Ladies Tour.