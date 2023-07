VIDEO. Kwalijke valpartijen in de Tour: renners schatten bocht verkeerd in, Van Aert ziet medevluchter crashen bij aanname bidon

In de afdaling van de Col des Aravis, de derde klim in de vijftiende etappe van de Tour, liep het meermaals mis in het peloton. Op een gegeven moment zagen we Rigoberto Uran en Chris Hamilton uit de graskant sukkelen, nadat ze de bocht verkeerd hadden ingeschat. Maar dat was nog niet alles. In de vierkoppige vlucht - met Marc Soler, Wout van Aert, Wout Poels en Krists Neilands - kwam die laatste op een lullige manier ten val. De Let wilde een bidon aannemen van een neutrale motor, maar dat liep grandioos verkeerd waarna hij tegen een muurtje belandde… Hij kon zijn tocht gelukkig wel verderzetten.