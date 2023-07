Riemst

De nieuwe sociale woonmaatschappij ‘Wonen in Limburg’, die op 1 juli ontstond uit de 19 vroegere sociale huisvestingsmaatschappijen, heeft een eerste omgevingsvergunning binnen voor het bouwen van 23 sociale woningen in Vroenhoven. “Met dank aan het gemeentebestuur, want wij zijn slechts uitvoerder van hun belangen”, zegt WIL-voorzitter Raf Drieskens.