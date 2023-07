Veerpont in Rotem klem door ondiep water: brandweer haalt vier mensen van boot

De brandweer heeft zaterdagnamiddag vier personen van het veerpont tussen Rotem en Obbicht moeten halen nadat het veer was vastgelopen. Zondag werd er niet meer gevaren. Uitleg was er niet. Maar het zou met de lage waterstand van de Maas te maken kunnen hebben.

Zaterdag rond 16.45 uur werd de hulp van de brandweer ingeroepen in de Kempenstraat in Rotem. Het veerpont was er afgedreven en aan de Belgische kant komen vast te zitten in ondiep water. Vier personen werden door de brandweer met een boot van het veer afgehaald.

Zondag werd dan duidelijk dat het veer uit dienst was. Tientallen mensen stonden aan de Belgische kant tevergeefs te wachten. Iedereen moest via het autoveerpont in Meeswijk naar de overkant.