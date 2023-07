GOUD! Delphine Nkansa verrast met Europese titel op de 200 meter tijdens EK atletiek U23

Delphine Nkansa heeft zondag verrassend de Europese titel veroverd op de 200 meter bij het EK atletiek U23 in het Finse Espoo. Ze haalde het in 23.31.

De 200 meterloopsters moesten twee keer op één dag aan de bak met de halve finales in de voormiddag en de finale in de namiddag. De vermoeidheid zat duidelijk in de benen, want iedereen bleef ver boven haar persoonlijk record, maar het was Nkansa die het beste was gerecupereerd. Ze won in 23.31, haar persoonlijk record staat op 23.03. Nkansa was eerder al vierde in de finale van de 100 meter in Espoo.

Het zilver ging zondag naar de Hongaarse Boglarka Takacs in 23.33. Brons was in 23.41 voor de Griekse Polyniki Emmanouilidou.