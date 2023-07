Jos Kerkhofs met zijn vrouw Annemie Helsen in de winkel die ze ruim zes decennia samen hebben uitgebaat. — © gvb

Peer

In Peer gaat dit jaar het licht uit bij een vaste waarde in het handelscentrum. Na zes decennia trouwe dienst heeft Jos Kerkhofs (83) van de gelijknamige elektrozaak het bordje ‘uitverkoop wegens stopzetting’ in de etalage gezet.