Wat een thriller! Kim Huybrechts mist twee matchpijlen en gaat na sensationele wedstrijd onderuit tegen Dirk van Duijvenbode op World Matchplay Darts

Na Mike De Decker ligt nu ook Kim Huybrechts na één ronde uit het World Matchplay Darts. De Antwerpenaar beleefde een zenuwslopende titanenstrijd tegen Dirk van Duijvenbode, het elfde reekshoofd. In een beslissende tie-break ging het pleit in 12-10 naar de Nederlander.

Het begon nochtans goed voor Huybrechts. Hij hield zijn eigen leg, net zoals Van Duijvenbode. Maar de derde leg pakte de Nederlander vakkundig af van Huybrechts. Al rechtte The Hurricane meteen de rug door dubbel 14 ijskoud uit te werpen: 2-2. Nadien kon Huybrechts zich met drie pijlen niet van een 20-score ontdoen. Van Duijvenbode strafte het af voor de break, een bittere pil om te slikken voor onze landgenoot.

Beide heren hielden daarna hun eigen legs tot: 5-4. In de tiende leg ging het dan wel mis bij Van Duijvenbode. Huybrechts profiteerde dit keer wel en stelde stand gelijk door dubbel 11 te vinden.

Huybrechts nam de match over wanneer hij een 5-6-voorsprong nam. The Titan uit Nederland wist dat hij nog een vette kluif zou hebben aan onze landgenoot.

De zenuwstrijd zou gewoon blijven duren. Bij 9-8 kreeg Van Duijvenbode de eerste kans op de match maar zijn 142 check-out ging bij dubbel 14 de mist in.

Huybrechts pufte en bleef in de race: 9-9. We zouden nu naar 11 spelen. Er moet namelijk met twee legs verschil gewonnen worden. Wanneer Huybrechts op zijn beurt uitpakte met een fenomenale 108 check-out stond de Nederlander plots met de rug tegen de muur. Maar het was eigen aan de partij: nu kreeg Huybrechts meerdere matchdarts om zijn plek in de tweede ronde te verzilveren, maar hij slaagde er niet in om een 32-score uit te werpen. De twee volgende legs gingen uiteindelijk naar Van Duijvenbode. Hij noteerde een gemiddelde van 95.52 per drie darts tegen 93.08 voor Huybrechts, die met een checkout gemiddelde van 32.3% ook minder goed deed dan Van Duijvenbode die uitkwam op 44.4%.Wat een thriller met een zure nasmaak.

Zo blijft enkel Dimitri Van den Bergh nog over om de Belgische eer te verdedigen in Blackpool. Hij komt maandag in actie tegen Europees kampioen Ross Smith.

