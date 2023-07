“In West-Vlaanderen weet iedereen wie we zijn, maar in Pelt kennen ze De Floreffe niet.” — © Karel Hemerijckx

Pelt

“In West-Vlaanderen weet iedereen wie we zijn, maar in Pelt kennen ze De Floreffe niet.” Daar komt deze week sowieso verandering in nu Jordy Geerts (44) en Nancy van Lishout (47) met hun B&B en restaurant deelnemen aan Met vier in bed.