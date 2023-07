FOD Volksgezondheid wijzigt voorlopig advies rond aspartaam niet

De federale overheidsdienst Volksgezondheid wijzigt de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van aspartaam niet. De kunstmatige zoetstof die in heel wat lightfrisdranken zit, is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) “mogelijk kankerverwekkend”.

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de WHO boog zich recent over de mate waarin aspartaam een gevaar kan zijn. Experts concludeerden dat de zoetstof “mogelijk kankerverwekkend is voor de mens”, waarmee de stof wordt ingedeeld in groep 2B. De dagelijkse dosis die als zonder risico wordt beschouwd, blijft echter ongewijzigd. Die ADI blijft vastgelegd op 40 mg/kg lichaamsgewicht per dag.

De FOD Volksgezondheid wijst erop dat de indeling door de WHO een indicatie geeft dat een stof mogelijk kankerverwekkend is. “Dit zegt dus niets over het risico om kanker te ontwikkelen bij een bepaald blootstellingsniveau”, zegt een woordvoerster van de overheidsdienst.

De WHO-voedselveiligheidsorganisatie JECFA kijkt wel naar het risico om kanker te ontwikkelen bij bepaalde blootstellingsniveaus, en concludeerde dat het bewijs niet overtuigend is. “Bovendien concludeert JECFA dat aspartaam niet genotoxisch is en er geen plausibel mechanisme is gevonden dat zou duiden op de mogelijkheid om kanker te veroorzaken”, aldus nog de FOD-woordvoerster

14 blikjes

Voor JECFA is er dan ook geen reden om de aanvaardbare dagelijkse inname van 40 mg aspartaam per kilogram lichaamsgewicht per dag te wijzigen. “De consumptie van aspartaam binnen deze limiet wordt dus nog steeds als veilig beschouwd”, klinkt het bij de FOD Volksgezondheid. Een volwassene van 70 kilogram zou dus per dag 14 blikjes light frisdrank met 200 mg aspartaam mogen consumeren zonder dat de ADI overschreden wordt, ervan uitgaande dat er geen inname is via andere bronnen.

Ook de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) doet onderzoek naar aspartaam. Het is nog niet duidelijk wanneer precies de resultaten van deze Europese beoordeling gepubliceerd zullen worden.