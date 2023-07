Twee maanden na echtgenoot sterft nu ook vrouw door lek in koelkast op huwelijksreis

Twee maanden nadat haar man om het leven kwam tijdens hun huwelijksreis op Mallorca, is nu ook de vrouw overleden. Beiden stierven allicht aan de gevolgen van een gaslek uit een kapotte koelkast.

De 39-jarige Schotse lerares Mary Somerville werd op 6 mei bewusteloos naast haar kersverse echtgenoot Jaime Carsi aangetroffen in hun vakantiehuis in het noordoosten van het eiland. Carsi, een 40-jarige beleggingsanalist, was al overleden op dat moment.

Somerville werd nog in kritieke toestand naar een lokaal ziekenhuis overgebracht en werd later overgeplaatst naar een ziekenhuis in Edinburgh, maar daar overleed de vrouw begin deze maand.

Somerville en Carsi hadden elkaar nog maar twee weken ervoor het jawoord gegeven. Kort na hun trouwfeest waren ze vanuit Edinburgh naar een familiehuis op het Spaanse eiland Mallorca gevlogen. Toen de pasgehuwden niet kwamen opdagen voor een geplande boottocht, werd er alarm geslagen.

“Alles wijst erop dat het hier om een ongeval ging, te wijten aan een gaslek uit een kapotte koelkast”, zo verklaarde een woordvoerder van de Guardia Civil kort na de feiten al.