Vrouw die “ongepast topje” droeg op festival wint zaak: “Al mijn onderdelen waren bedekt”

De Amerikaanse Casey LaCaze-Lachney haalt vandaag opgelucht adem. Vorig jaar in juni werd de vrouw beboet omdat ze ongepast gekleed zou geweest zijn op een festival in Louisiana. Casey was echter niet akkoord: “Al mijn onderdelen waren bedekt, ben je nu serieus?!”, klonk het in een furieuze video op TikTok.

Casey besloot de boete aan te vechten en nam een advocaat onder de arm. De politie was echter duidelijk: “Het is voor iedereen onwettig om op een openbare plaats of plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek een broek, korte broek, rok, jurk of schort te dragen die ofwel opzettelijk onderkleding ontbloot of opzettelijk een deel van het schaamhaar, de bilspleet of geslachtsdelen ontbloot”, klonk het in een statement.

Haar advocaat Randall T. Hayes was van mening dat de dagvaarding voor mevrouw LaCaze-Lachney geen enkel verband hield met de openbare orde.

En nu, iets meer dan een jaar later, heeft Casey ook gelijk gekregen van de rechtbank en wordt haar boete kwijtgescholden. “Waarom mij dit overkomen is, weet ik niet en zal ik wellicht ook nooit weten”, klinkt het in een nieuwe video op sociale media. “Maar ik wil iedereen bedanken die me altijd is blijven steunen.” (tica)