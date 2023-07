Heusden-Zolder

Zaterdagochtend - even voor 1 uur - is bij de politie gemeld dat er enkele jongeren bovenop het dak van de sporthal in de Pastoor Van Mierlolaan in Heusden zaten. De jongeman gebruikten hun gsm als zaklantaarn. Toen een patrouille van de politie aankwam, waren de vogels vliegen.