“Heel gelovig en heel discreet”: ouders van Émile blijven ook week na verdwijning uit schijnwerpers, vader blijkt niet onbesproken

Prions pour Émile. Dat is de Facebookgroep waar intussen meer dan 13.000 mensen lid van zijn. Er worden continu oproepen in gedeeld van katholieke groeperingen in Frankrijk, die dit weekend speciale missen en gebedssessies organiseren om in grote groepen te bidden voor de jongen die vorige zaterdag in het bergdorp Le Vernet spoorloos verdween uit de tuin van zijn grootouders. Ze mobiliseren hun gelovigen in groten getale in de hoop zo een goede afloop te krijgen in de verdwijningszaak, waarin na een week zoeken helaas nog weinig reden op hoop blijkt.

Heel gelovig gezin

Bidden doet ook het gezin van de jongen zelf. De moeder en vader van Émile, Marie Vedovini en Colomban Soleil (allebei 26 jaar), wonen al een jaar in La Bouillandisse - op 170 kilometer van Le Vernet - en worden daar door burgemeester José Morales omschreven als “heel gelovig en heel discreet”. Elke zondag reden ze met Émile en zijn kleine zus naar Marseille om daar de Latijnse mis bij te wonen, zei hij in La provence.

In het dorp zelf gingen ze niet naar de diensten, maar in Le figaro zegt de lokale priester hen wel te kennen. “Ik heb hen ontmoet toen de kleine jongen met zijn mama naar het postkantoor wandelde”, zegt Maximilien Duc daar. “Soms kwamen ze de kerk wel eens binnen om te pauzeren. Zijn moeder kwam bezinnen en Émile kwam vaak mee.” Papa Colomban is er ook lid van de katholieke beweging Crétienté-Solidarité (Christendom-Solidariteit). Zijn vader is daar de penningmeester van. Erg gelovige mensen dus.

Discreet

In La Bouilladisse, waar het gezin zich vestigde na in Marseille gestudeerd te hebben, werkt de moeder van Émile als kinesist. Zij is de oudste van een gezin met tien kinderen. Colomban werkt dan weer als ingenieur. “We hebben nog nooit lange gesprekken met hen gehad. We kennen hen alleen van hen te zien, ze zijn heel discreet”, zegt een van de buren aan BFMTV. Ook andere buren zeiden de voorbije dagen het gezin amper te kennen, maar er ook nooit problemen mee gehad te hebben.

Opgevallen tijdens zoektocht

De vader van Émile is niet onbesproken, zo blijkt verder. Aan La depeche vertelden bewoners dat hij hen was opgevallen tijdens de zoektocht naar de kleine jongen. Niet alleen omdat hij mooie kleding droeg, zo vertelt een vrijwilliger. “Maar hij deed heel bazig en verhief zijn stem snel om mensen terecht te wijzen die het volgens hem niet goed deden. Dat verraste iedereen wat.”

Verder weten de bewoners van Le Vernet en La Bouilladisse amper iets van de man. Franse media achterhaalden wel dat hij een activist was die erg actief was binnen de kleine extreemrechtse groepering Bastion Social Marseille, die op politiebevel opgedoekt werd in 2019. Hij moest zich een jaar eerder in Aix-en-Provence ook eens voor de rechter verantwoorden na een vermeende aanval op een groep mensen van vreemde origine. Hij werd daar vrijgesproken. Tijdens de regionale verkiezingen in 2021 dook hij ook op de vierde plaats op op de kieslijst van Eric Zemmour, ook een niet onbesproken politicus met een erg rechts profiel. Volgens procureur Rémy Avon zijn er geen aanwijzingen dat er een link bestaat tussen dat extreemrechtse verleden van de vader en de verdwijning van zijn zoontje.