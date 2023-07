Tongeren

De politie is vrijdagavond opgeroepen omdat er onbekenden via een raam waren binnengedrongen in een leegstaande huis op de Luikersteenweg. De melder liet weten dat er lege blikken bier lagen en dat het toilet was gebruikt. Vermoedelijk gaat het over krakers die niet van plan waren iets te stelen. Toen de politie een controle uitvoerde, was er niemand meer aanwezig.