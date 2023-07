Dit hebt u al gemist in de Tour: drama voor Vingegaard die dagplan moet veranderen na crash Kuss en Van Hooydonck, Van Aert en Van der Poel in omvangrijke vroege vlucht

De vijftiende etappe in de Tour de France nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale richting Le Bettex losbarst.

Het moet nog allemaal beginnen vandaag, maar de crash in Aviernoz op 128,3 km van de streep kan ingrijpend zijn voor het verdere verloop van de rit én de Tour. In de tweede Alpenrit viel spijtig genoeg de tweede massaval van deze Tour te noteren. Met Kuss was niet alleen de zesde in de voorlopige stand betrokken, maar de Amerikaan is tegelijk dé speler op het schaakbord van leider Jonas Vingegaard.

Vliegende start met Van Aert scheurt peloton

We kregen een vliegende start waarbij het peloton al na acht kilometer in Cluses scheurde onder het geweld van Wout van Aert, Mads Pedersen, Julian Alaphilippe en andere grote motoren als Stefan Küng. De ene grote groep waarin reed 25 seconden voor op de laatste groep. Klassementsrenner Felix Gall zat in het tweede deel. De Oostenrijker werd teruggebracht door de hele AG2R-Citroën-ploeg. Na 16 kilometer was alles opnieuw bijeen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Toen volgde een aanval met waakhond Jasper Stuyven (in functie van een op de bolletjestrui azende Ciccone) maar het werd pas echt serieus toen Wout van Aert in geen tijd vanuit het peloton naar Nils Politt, Julian Alaphilippe, Alexey Lutsenko en Aurélien Paret-Peintre toe reed. Dat deed ook Marc Soler dan maar in functie van Pogacar. In verschillende schuifjes kwamen een 25-tal steengoede renners voorin met o.a. Mathieu van der Poel. Het ging er zo hard aan toe dat het eerste uur 46,2 kilometer werden weggewerkt.

Alaphilippe zet elfendertigste aanval op

Aan aanvalslust geen gebrek bij Julian Alaphilippe die zaterdagavond in Morzine opnieuw ploegmanager Patrick Lefevere in de karavaan begroette.

De dubbele Franse ex-wereldkampioen was het eerste anderhalf uur ongelofelijk offensief bezig. Na een kleine veertig kilometer sloop hij voorin weg met Alexey Lutsenko, de kampioen van Kazachstan die ook op zoek is naar zijn benen van weleer. Het was slechts met mondjesmaat dat het peloton de twee leiders liet wegrijden, terwijl de rest werd ingelopen. We waren al vijftig kilometer weg en de leiders hadden amper 35 seconden op de groep met Van Aert en 49 seconden op de groep met de klassementsrenners.

© EPA-EFE

Gisteren motoren en nu een te enthousiaste toerist

Het plan van Jumbo-Visma was duidelijk: ook nu weer zouden ze niemand ver laten wegrijden, maar alles veranderde in Aviernoz, op dik 128 kilometer van de finish. Kuss, aan de leiding van het peloton rijdend, werd geraakt door een onvoorzichtige, te enthousiaste toeschouwer die met zijn gsm zwaaide en niet in de gaten had dat de renner zo dichtbij was. De Amerikaan raakte uit evenwicht en sleurde Nathan Van Hooydonck in zijn val mee. De renners gingen opnieuw als kegels omver. Ook Biniam Girmay lag erbij, Kevin Vermaerke, Egan Bernal… Zaterdagmiddag werd de koers vervalst op de Joux Plane door de motor van broadcaster France Télévisions en die van de fotograaf van de organiserende krant L’Equipe en nu was er alweer een externe factor als een te enthousiaste toerist die de wedstrijd beïnvloedde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Als bij wonder ontsnapte geletruidrager Jonas Vingegaard aan de ‘strike’. Meteen verminderde Dylan van Baarle vaart en kreeg de koers een andere wending met twee leiders (Alaphilippe, winnaar van de tussenspurt en Lutsenko) en daarachter een groep van 36 renners die op 100 km van de finish meer dan acht minuten voor de tenoren van de Tour uit reden.Goed dat Van Aert in de achtervolgende groep zat, net als Mathieu van der Poel. Met Dylan Teuns zat er nog een landgenoot in de groep waaruit hoogstwaarschijnlijk de winnaar van de tweede Alpenbergrit komt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lotto-Dstny de enige afwezige ploeg voorin

Een ander opvallend feit is dat Lotto-Dstny de enige ploeg van het hele pak was die de vlucht van de dag miste. Dat moet de tandem Stéphane Heulot-Kurt Van de Wouwer niet gelukkig maken. Al is het logisch dat Maxim van Gils zijn wonden likte en dat Victor Campenaerts misschien een mindere dag had.

Zat wel mee achter de tandem Lutsenko-Alaphilippe: Neilson Powless en Giulio Ciccone die op de Col de la Forclaz de Montmin een gevecht leverden om de overgebleven punten. De Amerikaan verloor de strijd om de derde plaats van Giulio Ciccone, maar heeft nu wel na deze col van eerste categorie de bolletjestrui vast, al liggen er onderweg nog maximaal zeventien te grabbel.