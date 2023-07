Lummen

Zondagvoormiddag is bij de politie een inbraak in een appartement in de Dr. Vanderhoeydonckstraat gemeld. Alle kamers werden doorzocht. Wat er precies werd gestolen, moet uit een inventarisatie blijken.

Zaterdagavond werd in dezelfde straat al een inbraak in een appartement in dezelfde straat ontdekt. Daar namen de indringers geld en juwelen mee.