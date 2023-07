VIDEO. Opnieuw massale valpartij in Tour, nadat fan selfie wil nemen: Nathan Van Hooydonck knalt met hoofd tegen asfalt

Niet te geloven! Net als gisteren werd de rit in de Tour de France al snel opgeschrikt door een massale valpartij. Deze keer was een toeschouwer de oorzaak van de val. De man stond met z’n smartphone voor de nadars te zwaaien en trok zo Sepp Kuss van Jumbo-Visma neer. Die haakte dan weer in ploegmaat Nathan Van Hooydonck en zo was het domino-effect begonnen.